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“Mercek-15” operasyonları devam ediyor: toplamda 79 binin üzerinde silaha el konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 gündür sürmekte olan “Mercek-15” operasyonlarında, çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildiğini duyurdu. 1 Haziran 2023’ten itibaren, bu operasyonlarda toplam 79 bin 235 silah ele geçirilirken, toplam 89 bin 915 kişi hakkında da işlem yapıldığı belirtildi.

Yayın Tarihi: 30.03.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 09:42
“Mercek-15” operasyonları devam ediyor: toplamda 79 binin üzerinde silaha el konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya’nın açıklamasında yer alan bilgilere göre, “Mercek-15” operasyonlarında son 4 gündür 559 ruhsatsız tabanca, 14 uzun namlulu tüfek, 58 kurusıkıdan çevirme tabanca, 119 ruhsatsız av tüfeği başta olmak üzere 750 silaha el konuldu.

Operasyonlar; İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerle birlikte toplamda 68 ilde sürdürülüyor. Son 4 gün içerisinde 750 silaha el konulduğu bu operasyonlarda, 878 şüpheli hakkında da işlem yapıldı.

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