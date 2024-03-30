“Mercek-15” operasyonları devam ediyor: toplamda 79 binin üzerinde silaha el konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya’nın açıklamasında yer alan bilgilere göre, “Mercek-15” operasyonlarında son 4 gündür 559 ruhsatsız tabanca, 14 uzun namlulu tüfek, 58 kurusıkıdan çevirme tabanca, 119 ruhsatsız av tüfeği başta olmak üzere 750 silaha el konuldu.
Operasyonlar; İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerle birlikte toplamda 68 ilde sürdürülüyor. Son 4 gün içerisinde 750 silaha el konulduğu bu operasyonlarda, 878 şüpheli hakkında da işlem yapıldı.