“Mercek-15” operasyonları devam ediyor: toplamda 79 binin üzerinde silaha el konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 gündür sürmekte olan “Mercek-15” operasyonlarında, çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildiğini duyurdu. 1 Haziran 2023’ten itibaren, bu operasyonlarda toplam 79 bin 235 silah ele geçirilirken, toplam 89 bin 915 kişi hakkında da işlem yapıldığı belirtildi.