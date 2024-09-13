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Mercek-25 Operasyonlarıyla Ruhsatsız Silah Taşımaya Darbe

Bakan Yerlikaya, 81 ilde gerçekleştirilen Mercek-25 operasyonlarında 2,459 şüpheli ve 2,738 silah ele geçirildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 08:05
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 08:05
Mercek-25 Operasyonlarıyla Ruhsatsız Silah Taşımaya Darbe

Ruhsatsız Silah Taşımacılarına Operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde düzenlenen "Mercek-25" adlı operasyonlarda ruhsatsız silah taşıyanlara karşı 2,459 şüpheli hakkında işlem yapıldığını duyurdu.

Operasyonların Detayları

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, silah kaçakçılığı ve ruhsatsız silah taşıma konusundaki mücadelelerinin sürdüğünü belirtti. Operasyonlar sırasında, evler, iş yerleri, halka açık alanlar ve yol kontrol noktalarında toplam 2,738 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Adaletin Sağlanması İçin Mücadele

Bakan Yerlikaya, "Ruhsatsız silah temin edenleri tek tek yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Bizim karanlık düzenleri hedef alan suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek," şeklinde konuştu. Ayrıca, operasyonların koordinasyonunu sağlayan valiler, kaymakamlar ve güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Sonuç Olarak

Bu operasyonla, devletin silah kaçakçılığına karşı ne denli kararlı olduğunun altı çizilmiş oldu.

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