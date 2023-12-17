Mercek-8 operasyonu: 1335 silah ve 1558 şüpheli

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 72 ilde ruhsatsız silah taşıyanlar ve silah kaçakçılarına yönelik Mercek-8 operasyonlarının sonuçlarını açıkladı. Operasyonlarda 1335 silah ve 1558 şüpheli yakalandı. Yerlikaya, “Organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz” dedi.

Mercek-8 operasyonu: 1335 silah ve 1558 şüpheli
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son üç günde 72 ilde gerçekleştirilen Mercek-8 operasyonlarının detaylarını paylaştı. Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ruhsatsız silah taşıyanlar ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonlarda 1335 silahın ele geçirildiğini ve 1558 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Operasyonlarda ele geçirilen silahların türlerini açıklayan Yerlikaya, 964'ünün ruhsatsız tabanca, 89'unun kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 30'unun uzun namlulu tüfek, 252'sinin de ruhsatsız av tüfeği olduğunu belirtti. Ayrıca, Yerlikaya, "Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız" mesajını da ekledi.

ali yerlikaya

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