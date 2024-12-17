Mereto Dağı'nda Kar Nedeniyle Yolunu Kaybeden Dağcı Kurtarıldı

Mereto Dağı'nda Kaybolan Dağcı Başarıyla Kurtarıldı

Batman'ın Sason ilçesindeki Mereto Dağı'na tırmanan ve kar yağışı nedeniyle yolunu kaybeden dağcı kurtarıldı. Valilikten yapılan açıklamada, amatör dağcı Mehmetşah Gözen'in, 15 Aralık'ta Mereto Dağı'na tırmandığı belirtildi.

Bir süre sonra kar yağışı nedeniyle yolunu kaybeden Gözen, telefonla aradığı arkadaşından yardım istedi. Arkadaşının durumu bildirmesi üzerine AFAD ve jandarma ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonuç verdi ve dağcı Mehmetşah Gözen başarıyla bulunarak kurtarıldı. Yapılan kontrollerde, Gözen'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Batman'ın Sason ilçesindeki Mereto Dağı'na tırmanan ve kar yağışı nedeniyle yolunu kaybeden dağcı kurtarıldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Batman'ın Sason ilçesindeki Mereto Dağı'na tırmanan ve kar yağışı nedeniyle yolunu kaybeden dağcı kurtarıldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.