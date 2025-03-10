Merhem Derneği, Ramazan’da Kardeşlik Sofraları Kuruyor

Merhem Derneği, Ramazan'da Afrika ve Asya'da iftar sofraları kurarak ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 14:35
Merhem Derneği, Ramazan’da Kardeşlik Sofraları Kuruyor

Ramazan’da Kardeşlik Sofraları ile İhtiyaç Sahiplerine Destek

Merhem Derneği, Ramazan ayında Afrika ve Asya'da açlık ve susuzluk yaşayan bölgelerde önemli insani yardım projeleri yürütüyor. Dernek, besleyici iftar sofraları kurarak, ihtiyaç sahiplerinin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Yoksul Bölgelerde Sıcak Yemek İmkanı

Derneğin açıklamasına göre, Ramazan ayının bereketini ihtiyaç sahipleriyle paylaşan Merhem Derneği, on binlerce insana ulaşarak, iftar sofralarıyla gönüllere dokunuyor. Afrika'da her gün kurulmaya devam eden iftar sofraları, yoksul bölgelerde binlerce insana sıcak yemek ulaştırıyor.

Bağışçılardan Gelen Destekle Kurban Paylaşımları

Bağışçılarının desteğiyle, ada, akika, vacip ve hayır kurbanları da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Bu yardımlar, merhamet duygusunu yayarak, Ramazan’ın paylaşma ruhunu pekiştiriyor.

Temiz Su Kuyuları ile Hayat Kurtarma

Merhem Derneği, milyonlarca insanı tehdit eden kuraklık ve susuzluk sorununa çözüm olmak amacıyla su kuyuları açarak, binlerce kişinin temiz içme suyuna ulaşmasını sağlıyor.

Çocukların Yüzünü Güldürme Amacı

Ayrıca, dernek çeşitli etkinliklerle savaş ve yoksulluk nedeniyle ailesini kaybeden çocukların mutlu anlarını artırmayı hedefliyor. Merhem Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Temel, Ramazan’ın birlik ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayarak; "İftar sofralarımız, sadece bir öğün değil, kardeşliğin ve paylaşmanın nişanesidir. Bir çocuğun gülümsemesi, dünyanın en değerli hediyesidir" şeklinde konuştu.

Merhem Derneği, Ramazan ayı boyunca yürüttüğü bu insani yardım çalışmalarıyla, hem fiziken hem ruhen ihtiyaç sahiplerine destek sunmayı hedefliyor.

Merhem Derneği, ramazan ayında Afrika ve Asya'daki susuzlukla açlığın yaşandığı bölgelerde...

Merhem Derneği, ramazan ayında Afrika ve Asya'daki susuzlukla açlığın yaşandığı bölgelerde, insani yardım çalışmaları yürütüyor.

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