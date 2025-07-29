Meriç Nehri'nde Su Seviyesi Düşerken Tarihi Ahşap Köprünün Kalıntıları Gün Yüzüne Çıktı

Meriç Nehri'nde Tarihi Ahşap Köprünün Kalıntıları Ortaya Çıktı

Edirne'de, **aşırı sıcakların** yol açtığı buharlaşma nedeniyle Meriç Nehri'ndeki su seviyesi azalmış ve asırlar öncesinden kalma ahşap köprünün ayakları görünür hale gelmiştir.

Devlet Su İşleri verilerine göre, nehrin debisi Kirişhane İstasyonu'nda saniyede 37 metreküp olarak ölçüldü. Bu durum, özellikle tarımsal sulamanın da etkisiyle, nehrin su seviyesinin sürekli olarak düşmesine neden olmaktadır.

**Köprünün ayaklarının görünmesi**, Edirne'de yaşayan vatandaşlarda endişe ve şaşkınlık yaratmıştır.

Kuraklık Tarihi Kalanları Gün Yüzüne Çıkardı

Trakya Üniversitesi Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi **Altay Bayatlı**, nehirdeki taş köprünün inşasından önce bir ahşap köprünün var olduğunu söylemektedir. Bayatlı, "Bu köprünün kayıtlarına, Rifat Osman'ın Milli Mecmua'da yayımladığı tek bir fotoğraftan ulaşıyoruz. Ahşap köprünün kimin tarafından yapıldığı bilinmiyor. Zaten, ahşap köprülerin mimarları genellikle çok bilinmez. Her sene yıkıldıkları için onarım görmüşlerdir," dedi.

Ahşap köprünün 1830'lu yıllarda kullanıldığını belirten Bayatlı, bölgedeki gelişmeler ve tren istasyonu inşası nedeniyle güçlü bir taş köprüye ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi. Yıllar içinde kullanılmaz hale gelen ahşap köprünün zamanla yıkıldığı ve bu dönemde kuraklık nedeniyle kalıntılarının gün yüzüne çıktığını ifade etti.

Bayatlı, son olarak, "Küresel ısınma ve kuraklıkla birlikte nehrin su seviyesi oldukça geriledi. Bu nedenle bu ahşap köprünün kazıklarını suyun dibinde görebiliyoruz. Bu kazıkların varlığını önceki yıllarda tarihi kaynaklardan biliyorduk, fakat artık bunları gözlemleme şansına sahibiz. Son birkaç yıldır nehrin seviyesi bu kadar azalmıyordu ve tarihi yapıları görmek mümkün olmuyordu," şeklinde konuştu.

Edirne'de aşırı sıcaklara bağlı buharlaşma nedeniyle su seviyesi azalan Meriç Nehri'nde, asırlar öncesinden kalan ahşap köprünün ayakları görünür hale geldi.

Edirne'de aşırı sıcaklara bağlı buharlaşma nedeniyle su seviyesi azalan Meriç Nehri'nde, asırlar öncesinden kalan ahşap köprünün ayakları görünür hale geldi.