Merkel: Trump Her Şeyi Gayrimenkul Şirketi Perspektifinden Değerlendiriyor

Merkel, Trump’ın Perspektifini Değerlendirdi

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD’de yeniden Başkan seçilen Donald Trump'ın olaylara bakış açısının her şeyi gayrimenkul şirketi sahibi perspektifiyle değerlendirdiğini ifade etti.

Merkel, 26 Kasım'da yayınlanacak olan ve Die Zeit gazetesinin öne çıkan kesitlerini içeren "Özgürlük. Anılar 1954-2021" adlı kitabında, Mart 2017'de Washington'a yaptığı ziyarette Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeye dair anılarına yer verdi.

Trump ile İlk Karşılaşması

Beyaz Saray'a geldiğinde Trump’ın kendisini basın mensuplarının önünde karşıladığını söyleyen Merkel, Oval Ofisteki baş başa görüşme öncesinde ikinci kez medyanın karşısına çıktıklarını belirtti. Trump’ın gazetecilerin el sıkışma talebini dikkate almadığını aktaran Merkel, bu durumu "Sahneyi soğukkanlılıkla izlemek yerine ona bir kez daha el sıkışmamız gerektiğini fısıldadım." diyerek açıkladı. Bununla birlikte Trump'ın buna yanıt vermediğini vurguladı.

Trump’ın Dış Politika Anlayışı

Merkel, baş başa görüşmede Trump'ın kendisine Doğu Almanya kökeni ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile ilişkisi hakkında sorular yönelttiğini belirtti. “Belli ki Rusya başkanından çok etkilenmişti. Sonraki yıllarda, otokratik ve diktatörlük özellikleri olan politikacıların onu büyülediği izlenimine kapıldım.” şeklinde konuştu.

Almanya’ya döndüğünde iyi bir hisse sahip olmadığını kaydeden Merkel, Trump'ın dünya görüşünü şu cümlelerle özetledi: “Görüşmelerimden şunu çıkardım; Trump ile bağlantılı bir dünya için ortak çalışma olmayacaktı. Trump her şeyi, siyasete girmeden önce yaptığı emlak şirketi sahibi perspektifinden görüyor. Her arsa yalnızca bir kez satılabilir. O bunu almadıysa başkası alacaktı. Dünyaya da böyle bakıyordu. Ona göre tüm ülkeler birbirleriyle rekabet halindeydi ve birinin başarısı diğerinin başarısızlığı anlamına geliyordu. Herkesin refahının işbirliği yoluyla arttırılabileceğine inanmıyordu.”

Ukrayna ve NATO Üyeliği Üzerine Değerlendirmeler

Kitabında, 2008'de gerçekleştirilen NATO zirvesine dair değerlendirmelere de yer veren Merkel, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin NATO'ya üye olma isteklerini anladığını belirtti. “Ancak aynı zamanda NATO ve üye devletleri, genişlemenin her adımının güvenlik, istikrar ve işlevsellik üzerindeki olası etkilerini de incelemek zorundaydı.” ifadesini kullandı.

Ukrayna’nın üyeliği konusunda, "Rus Karadeniz Filosu'nun Ukrayna'nın Kırım yarımadasında konuşlandırılmasının güvence altına alınması" nedeniyle endişeler taşıdığını aktaran Merkel, o zaman Ukrayna halkının sadece küçük bir kısmının NATO üyeliğini desteklediğini vurguladı.

“Putin'in olaylara bakışını da analiz etmeden Ukrayna ve Gürcistan'ın Üyelik Eylem Planı (MAP) statüsü üzerinde tartışmanın büyük bir ihmal olduğunu düşündüm.” diyerek düşüncelerini aktaran Merkel, MAP statüsünün Ukrayna ve Gürcistan'ı Putin’in saldırganlığına karşı koruyacağını iddia etti ve bu durumun bir illüzyon olduğunu ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.