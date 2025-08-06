Merkez Bankası'nın Kararıyla Faizler Geriliyor: Bankalar Güncelledi

Merkez Bankası'nın Faiz İndirimi Sonrası Bankalarda Değişim

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Temmuz ayında aldığı 300 baz puanlık faiz indirimi kararı, piyasalarda geniş bir etki yarattı. Politika faizinin yüzde 50'den yüzde 47'ye çekilmesi, birikimlerini vadeli mevduatta değerlendiren milyonlarca tasarruf sahibi için yeni bir döneme geçişi beraberinde getirdi. Bankalar, bu kararın hemen ardından 32 günlük mevduat faiz oranlarını güncellemeye başladı ve faizler düşerken, getiriler de gerilemeye başladı.

Mevduat Faizlerinde Düşüş Hızlandı

Geçtiğimiz haftalarda yüzde 47 seviyelerini zorlayan 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları, Merkez Bankası'nın adımı ve beklentilerin altında gelen enflasyon verilerinin desteğiyle birlikte aşağı yönlü bir seyir izlemeye başladı. 5 Ağustos itibarıyla en yüksek faiz teklifleri %45,50 seviyelerine geriledi.

Bankaların Güncel Faiz Oranları

Faiz oranlarındaki düşüşe rağmen bankalar arasındaki rekabet devam ediyor. Tasarruflarını verimli bir şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar için bankaların güncel 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları aşağıda sıralanmaktadır:

QNB Finansbank & Denizbank: %45,50

Akbank: %45,00

Garanti BBVA: %44,50

Alternatif Bank: %44,00

Fibabanka & ING: %43,00

Odea Bank: %42,50

Ziraat Bankası & TEB: %41,00

Yapı Kredi: %40,00

İş Bankası: %37,00

1 Milyon TL'nin Getirisi

1 milyon TL'lik bir anaparanın 32 gün sonunda getireceği net kazanç, bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. En yüksek faiz veren iki banka ve kazançları şöyle:

QNB Finansbank / Denizbank (%45,50 Faiz ile):

Net Kazanç: 32.909,59 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 1.032.909,59 TL

Net Kazanç: 32.909,59 TL Vade Sonu Toplam Tutar: 1.032.909,59 TL Garanti BBVA (%44,50 Faiz ile):

Net Kazanç: 32.186,30 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 1.032.186,30 TL

Faizsiz Kredilerde Artış

Mevduat faizlerindeki düşüşle birlikte birikim sahiplerini bankalar çekmekte zorlanırken, bankalar bu durumu aşmak için faizsiz kredi kampanyalarına yönelme kararı aldı. Bu kampanyalar, özellikle yeni müşteri kazanımında önemli bir rol oynamaktadır.