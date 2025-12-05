Mersin Bozyazı'da Motosiklet Otomobille Çarpıştı: 18 Yaşındaki Sürücü Ağır Yaralı

Mersin Bozyazı'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 18 yaşındaki sürücü ağır yaralı

Kaza detayları

Kaza, saat 18.00 sıralarında Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde, Bozyazı ilçesi Tekeli Mahallesi Çamlık mevkii'nde meydana geldi.

R.Y.(31) yönetimindeki 33 TK 842 plakalı otomobil ile Y.Ç. (18) idaresindeki 33 AON 932 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü genç ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

