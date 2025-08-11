Mersin Bozyazı'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Mücadele Başlatıldı

Mersin Bozyazı'da Orman Yangını

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Kozaağacı Yaylası'nın Kabaağaç mevkisinde çıkan orman yangını, bölgedeki ekiplere ihbar edildi. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Havadan ve Karadan Müdahale

Yangının kontrol altına alınması için Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü personeli, jandarma ekipleri, söndürme helikopteri ve arazözler bölgeye yönlendirildi. Ekipler, alevleri söndürmek için hızlı bir şekilde hem havadan hem de karadan mücadeleye başladı.

Yangının kontrol altına alınması için yapılan çalışmalar devam etmekte. Bölgeden gelen son bilgilere göre, ekiplerin özverili çabaları sonucu yangının yayılmasının önüne geçilmeye çalışılıyor.

