DOLAR
39,76 0,5%
EURO
46,59 0,96%
ALTIN
4.199,17 -0,05%
BITCOIN
4.279.709,64 -0,18%

Mersin Bozyazı'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 14:47
Mersin Bozyazı'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Mersin'in Bozyazı ilçesi, bu sabah saatlerinde alevlerin yükseldiği bir orman yangını ile sarsıldı. Lenger Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına orman işletme müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızla müdahale ediyor.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen söndürme helikopteri ve arazözler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Ekiplerin hem havadan hem de karadan yaptığı müdahale devam ediyor.

Yangının söndürülmesi için tüm imkanların seferber edildiği belirtilirken, bölgedeki ormanlık alanların korunması için çalışmalar sürmektedir.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Halk Ekmek Fiyatlarına Yüzde 43 Zam!

Karadeniz'de Denize Giriş Yasaklandı: Tatilciler Dikkat!

ÖTV Artışı Akaryakıt Fiyatlarını Vuracak: Gözler Erdoğan'a Çevrildi

İzmir'de Emekçilere Gece Gece Yüzde 30 Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bodrum'daki Orman Yangınına Hızlı Müdahale Başladı
2
Tekirdağ'da Şantaj Operasyonu: 4 Tutuklama
3
Aydın Sultanhisar'da Ziraat Alanında Yangın Çıktı
4
Kırıkkale'de Minibüs ile Ticari Araç Çarpıştı: 6 Yaralı
5
Kırgızistan'da KGAÖ Dışişleri Bakanları Toplantısı Gerçekleştirildi
6
Erzurum'da Eşini Bıçakla Yaralayan Koca Gözaltına Alındı
7
İzmir'deki Yangın Galericiler Sitesinde Büyüken Hasar Ortaya Çıktı

Türkiye'de Hava Değişiyor: Sağanak Yağışlar ve Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor!

47 İlde Orman Giriş Yasağı Başladı: Ekim'e Kadar Sürecek

Halk Ekmek Fiyatlarına Yüzde 43 Zam!

Türkiye'de Euro ile Maaş Dönemi: 4.000 Euro ve Aile Desteği Geliyor!

ÖTV Artışı Akaryakıt Fiyatlarını Vuracak: Gözler Erdoğan'a Çevrildi

TOKİ'den Kiralık Ev Müjdesi: Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

Finansbank'tan Rekor Hamle: Günlük Para Çekme Limiti 50.000 TL!

Ankara'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Hafta Sonu Karar açıklandı

İzmir'de Emekçilere Gece Gece Yüzde 30 Zam

Karadeniz'de Denize Giriş Yasaklandı: Tatilciler Dikkat!

Yaz Ortasında Kar Yağışı Uyarısı: Meteoroloji'den Şaşırtan Açıklama

Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!