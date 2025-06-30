Mersin Bozyazı'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Mersin'in Bozyazı ilçesi, bu sabah saatlerinde alevlerin yükseldiği bir orman yangını ile sarsıldı. Lenger Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına orman işletme müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızla müdahale ediyor.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen söndürme helikopteri ve arazözler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Ekiplerin hem havadan hem de karadan yaptığı müdahale devam ediyor.

Yangının söndürülmesi için tüm imkanların seferber edildiği belirtilirken, bölgedeki ormanlık alanların korunması için çalışmalar sürmektedir.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.