Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur'un öldürülmesine ilişkin 3 zanlı adliyeye sevk

Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın otomobilde vurularak öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli adliyeye sevk edildi; soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 12:43
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 31 Ağustos'ta merkez Toroslar ilçesi Akbelen Bulvarı'nda park halindeki otomobilde tabancayla öldürülen 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar ile ilgili gözaltına alınan üç şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından olay günü yakalanan cinayet zanlısı Hüseyin Arda Ş. ile yanındaki şüpheliler N.Ç. ve M.Z.'nin sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Soruşturmada ortaya çıkan bulgular

Polis araştırmasında, zanlıların Aygar'ı önce Yenişehir ilçesi Fuat Morel Mahallesi'ndeki Müftü Deresi'nin üst tarafında bulunan otluk alana, ardından saat 23.50'de Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdükleri tespit edildi. Ekiplerin derenin üst tarafındaki alanda yaptıkları incelemede kan izleri bulundu.

Şüphelilerden Hüseyin Arda Ş.'nin, asker eğlencesi dönüşünde araçta "şaka amaçlı" doğrulttuğu ruhsatsız tabanca'nın kazara ateş alması sonucu Aygar'ın vurulduğunu öne sürdüğü öğrenildi.

Cenaze işlemleri

Aygar'ın cenazesi, Güneykent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

