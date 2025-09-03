Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur'un öldürülmesine ilişkin 3 zanlı adliyeye sevk
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 31 Ağustos'ta merkez Toroslar ilçesi Akbelen Bulvarı'nda park halindeki otomobilde tabancayla öldürülen 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar ile ilgili gözaltına alınan üç şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından olay günü yakalanan cinayet zanlısı Hüseyin Arda Ş. ile yanındaki şüpheliler N.Ç. ve M.Z.'nin sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildiği bildirildi.
Soruşturmada ortaya çıkan bulgular
Polis araştırmasında, zanlıların Aygar'ı önce Yenişehir ilçesi Fuat Morel Mahallesi'ndeki Müftü Deresi'nin üst tarafında bulunan otluk alana, ardından saat 23.50'de Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdükleri tespit edildi. Ekiplerin derenin üst tarafındaki alanda yaptıkları incelemede kan izleri bulundu. Şüphelilerden Hüseyin Arda Ş.'nin, asker eğlencesi dönüşünde araçta "şaka amaçlı" doğrulttuğu ruhsatsız tabanca'nın kazara ateş alması sonucu Aygar'ın vurulduğunu öne sürdüğü öğrenildi. Aygar'ın cenazesi, Güneykent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın otomobilde tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Cenaze işlemleri
