Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur'un öldürülmesine ilişkin 3 zanlı adliyeye sevk

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 31 Ağustos'ta merkez Toroslar ilçesi Akbelen Bulvarı'nda park halindeki otomobilde tabancayla öldürülen 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar ile ilgili gözaltına alınan üç şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından olay günü yakalanan cinayet zanlısı Hüseyin Arda Ş. ile yanındaki şüpheliler N.Ç. ve M.Z.'nin sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildiği bildirildi.

