Mersin'de 3 Katlı Binada Yangın: 5 Mahsur Kurtarıldı

Mersin'de 3 Katlı Binada Yangın Çıktı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde yer alan Hal Mahallesi'nde, 3 katlı bir binada meydana gelen yangında mahsur kalan 5 kişi başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Olayın Detayları

Yangın, zemin katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Olayın ardından, durumun aciliyeti nedeniyle 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle biri yaşlı 5 kişi, binanın içinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, hızlı müdahale ile bu kişileri kurtararak sağlık kontrolü için ambulansa yönlendirdi.

Kurtarılanların Sağlık Durumu İyi

Kurtarılan 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin etkin çalışmasıyla kısa sürede söndürülen yangında, dairede belirli ölçüde hasar meydana geldi.