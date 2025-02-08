DOLAR
35,94 0,01%
EURO
37,13 -0,01%
ALTIN
3.306,95 0,01%
BITCOIN
3.453.163,92 -0,28%

Mersin'de 3 Katlı Binada Yangın: 5 Mahsur Kurtarıldı

Mersin’de çıkan yangında mahsur kalan 5 kişi, itfaiye ekipleri tarafından sağlıklı bir şekilde kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 13:05
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 13:05
Mersin'de 3 Katlı Binada Yangın: 5 Mahsur Kurtarıldı

Mersin'de 3 Katlı Binada Yangın Çıktı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde yer alan Hal Mahallesi'nde, 3 katlı bir binada meydana gelen yangında mahsur kalan 5 kişi başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Olayın Detayları

Yangın, zemin katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Olayın ardından, durumun aciliyeti nedeniyle 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle biri yaşlı 5 kişi, binanın içinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, hızlı müdahale ile bu kişileri kurtararak sağlık kontrolü için ambulansa yönlendirdi.

Kurtarılanların Sağlık Durumu İyi

Kurtarılan 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin etkin çalışmasıyla kısa sürede söndürülen yangında, dairede belirli ölçüde hasar meydana geldi.

İLGİLİ HABERLER

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Suriye Türkmenleri, Gelecek İçin İstişare Toplantısı Düzenledi
2
Bursa Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 7 Zanlı Tutuklandı
3
Kocaeli'de Silahlı Saldırı: 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
4
Kayseri'de Kar ve Tipi Nedeniyle 38 Mahalle Yolu Kapatıldı
5
Hamas ve İsrail Arasındaki Esir Takasında Beşinci Tur: 42 Filistinli Özgürlüğüne Kavuştu
6
İsrail Saldırılarında Gazze'de İki Kız Hayatını Kaybetti

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!