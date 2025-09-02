DOLAR
Mersin'de 3 milyon 542 bin uyuşturucu hap ele geçirildi: 6 kişi tutuklandı

Mersin'de düzenlenen operasyonda 3 milyon 542 bin uyuşturucu hap ele geçirildi; 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 18:37
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 18:37
Adli süreç eklendi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri tarafından, dün Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda toplam 3 milyon 542 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 8 zanlının işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimlikçe 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonlarda bu miktarın ele geçirildiğini bildirmişti.

