Mersin'de 3 milyon 542 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 zanlı yakalandı

Mersin'de düzenlenen operasyonda 3 milyon 542 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 şüpheli yakalandı; Bakan Ali Yerlikaya operasyonu ve uyarılarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 07:54
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 07:54
Mersin'de 3 milyon 542 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 zanlı yakalandı

Mersin'de büyük uyuşturucu operasyonu: 3 milyon 542 bin hap ele geçirildi

8 zanlı yakalandı, İçişleri Bakanı açıklama yaptı

Mersin'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 3 milyon 542 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 şüpheli yakalandı. Bilgiyi paylaşan isim ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya oldu.

Bakan Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, operasyonun Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde düzenlendiğini bildirdi.

Yerlikaya operasyonla ilgili şu bilgileri aktardı:

Mersin Valimizi, operasyonu koordine eden Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyona destek veren MİT mensuplarımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, operasyonu gerçekleştiren Mersin İl Emniyet Müdürümüzü ve polislerimizi tebrik ediyorum. Gençler, uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele sizleri koruma mücadelesidir. Geleceğinizi çalan uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden uzak durun. Biz sizin yanınızdayız. Zehir tacirlerine işledikleri suçların bedelini en ağır şekilde ödetiyoruz, ödetmeye de devam edeceğiz.

Operasyonun ayrıntıları ve yakalanan şüphelilerle ilgili soruşturma ise Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sürdürülüyor.

