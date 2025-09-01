Mersin'de 34 yıl 2 ay 25 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

JASAT'ın operasyonunda silah, dijital materyaller ve uyuşturucu ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hakkında 172 dosyadan 34 yıl 2 ay 25 gün hapis cezası bulunan hükümlünün saklandığı adresi tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda hükümlü yakalandı. İkamette yapılan aramada ele geçirilenler arasında tabanca, şarjör, 30 fişek, dizüstü bilgisayar, 4 cep telefonu, harici bellek, 6 SIM kart, bir miktar uyuşturucu hap ve yurt dışı bankalarına ait 3 kart yer aldı.

Soruşturma kapsamında firari hükümlünün ayrıca "dolandırıcılık", "şantaj", "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından da şüpheli olarak arandığı tespit edildi.

Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.