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Mersin'de 6 Gün Uçurumda Mahsur Kalan Keçi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Mersin'in Silifke ilçesinde, 6 gün boyunca uçurumda mahsur kalan keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 14:06
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 14:16
Mersin'de 6 Gün Uçurumda Mahsur Kalan Keçi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Mersin'in Silifke ilçesinde, uçurumda 6 gün mahsur kalan bir keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, Gündüzler Mahallesi Kütükçü mevkisinde meydana geldi. Mehmet Ali Karabıyık, hayvanlarını merada otlatırken bir keçisinin 30 metre derinliğindeki uçurumda mahsur kaldığını fark etti.

Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ancak, kötü hava koşulları nedeniyle keçinin bulunduğu ortamda beslenebildiği tespit edilince, ilk müdahale mümkün olamadı.

Hava şartlarının iyileşmesinin ardından ekipler, tekrar bölgeye ulaşarak kurtarma çalışmaları başlattı. Çalışmalar sırasında, çok hareket eden keçiyi uyutucu iğne ile uyutmayı başardılar.

Yaklaşık 5 saat süren uğraşların ardından, keçi 6 gün aradan sonra bulunduğu yerden çıkarılarak sahibine teslim edildi. Hayvanın sahibi Mehmet Ali Karabıyık, emek harcayan ekiplere teşekkür etti.

Mersin'in Silifke ilçesinde uçurumda 6 gün mahsur kalan keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde uçurumda 6 gün mahsur kalan keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde uçurumda 6 gün mahsur kalan keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde uçurumda 6 gün mahsur kalan keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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