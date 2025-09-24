Mersin'de Akdeniz Bilgi Limanı Kütüphanesi açıldı

Mersin Akdeniz'de Turgutreis Mahallesi'nde açılan Akdeniz Bilgi Limanı Kütüphanesi aynı anda 60 öğrenciye hizmet veriyor, ziyaretçiler sınırsız internetten yararlanabilecek.

Mersin'de "Akdeniz Bilgi Limanı Kütüphanesi" hizmete girdi

Turgutreis Mahallesi'nde Valiliğin himayesinde, Akdeniz Kaymakamlığı ve Akdeniz Belediyesi katkılarıyla hazırlanan Akdeniz Bilgi Limanı Kütüphanesi açıldı. Yeni kütüphane aynı anda 60 öğrenciye hizmet verebilecek kapasiteye sahip.

Açılış töreni ve yetkililerin mesajları

Açılış töreninde konuşan AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, kitap okumanın önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Gençlerin böyle bir ortama gelip vakit geçirmeleri kadar güzel bir şey yok. Akdeniz Kaymakamlığı vermiş olduğu bu imkanlarla Mersin'in bütünlüğünü, kardeşliğini ve ruhunu kazandıracak çalışmaya imza atmış olacak. Okuyalım, bu bir başlangıç olsun. Mersin'de bunu kampanyaya dönüştürelim."

Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener ise kütüphanenin kapasitesine dikkat çekerek, ziyaretçilerin kütüphanede sınırsız internetten yararlanabileceğini belirtti. Şener ayrıca şöyle konuştu:

"Bunun yanı sıra millet bahçesinde de gençlerimiz ve tüm vatandaşlarımız için benzer mekanlar hayata geçirmeyi planlıyoruz. Burası bizim için öncü oldu. Bundan sonra daha güzel hizmetlere imza atacağımızı düşünüyorum."

Protokol ve öğrencilerle buluşma

Konuşmaların ardından Mersin Valisi Atilla Toros katılımıyla açılış kurdelesi kesildi. Törenin devamında protokol üyeleri, kütüphanede vakit geçiren öğrencilerle sohbet ederek yeni mekânın gençler için taşıdığı önemi yerinde gözlemledi.

