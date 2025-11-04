Mersin'de Bir Haftada 128 Narkotik Operasyonu: 146 Gözaltı

Operasyon ve Ele Geçirilenler

Mersin'de emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri, kentin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttükleri çalışmaları aralıksız sürdürdü. 27 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 128 olay meydana geldi, 146 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11 kişi tutuklandı.

Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda bin 28 adet uyuşturucu hap, 2 bin 94 gram uyuşturucu madde, 2 tabanca ve 12 tabanca fişeği ele geçirildi.

Farkındalık ve Eğitim Çalışmaları

Uyuşturucu ile mücadelenin yanı sıra farkındalık çalışmaları da yoğun şekilde yürütüldü. En İyi Narkotik Polisi Anne projesi kapsamında 14 oturumda bin 289 anneye bilgilendirme yapılırken, narko-yetişkin faaliyetleri çerçevesinde 12 oturumda 230 kişiye sunum gerçekleştirildi. Eğitimlerde ayrıca Narvas ve Uyuma projeleri tanıtıldı.

Yetkililer, kent genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması için yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

