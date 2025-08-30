DOLAR
Mersin'de DEAŞ Operasyonu: 8 Zanlı Gözaltında

Mersin'de dron destekli operasyonda DEAŞ içinde silahlı faaliyet yürüttükleri ve eleman kazandırmaya çalıştıkları tespit edilen 8 şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 10:37
Emniyet ekipleri dron destekli baskın düzenledi

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttükleri çalışma sonucunda operasyon başlattı.

Kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine, özel harekat ekiplerinin de katılımıyla dron destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda, geçmiş dönemde terör örgütü DEAŞ içinde silahlı faaliyet yürüttükleri ve örgütün ideolojisi doğrultusunda hareket ederek eleman kazandırmaya çalıştıkları tespit edilen W.N.M.A.B, S.N.M.B, N.N.M.A.B, B.A.A, M.I, E.E, H.H.J ve M.K. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Gelişmeler doğrultusunda kamuoyuna yeni bilgiler aktarılacak.

