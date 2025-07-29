Mersin'de Dolandırıcılık Operasyonu: 18 Şüpheli Gözaltında

Mersin'de 18 Dolandırıcı Yakalandı

Mersin'de bazı kişilerin banka hesaplarını dolandırıcılık amacıyla kullandıkları iddiasıyla 18 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dolandırıcılık amacıyla banka hesaplarını satın alan zanlılara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda özel bir operasyon başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin adreslerini tespit etti.

Belirlenen adreslere, özel harekat ekiplerinin katılımıyla düzenlenen dron destekli operasyon sırasında 18 zanlı yakalandı. Yakalama sırasında yapılan aramalarda çok sayıda banka kartı ve cep telefonu ile toplam 683 bin lira ele geçirildi.

Mersin'de bazı kişilerin banka hesaplarını dolandırıcılık amaçlı kullandıkları iddiasıyla 18 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mersin'de bazı kişilerin banka hesaplarını dolandırıcılık amaçlı kullandıkları iddiasıyla 18 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.