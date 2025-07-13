Mersin'de Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Ağır Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşanan trajik bir trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise ağır yaralandı. Olay, C.T. (20) yönetimindeki 01 ARL 177 plakalı otomobilin, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Akgedik mevkiinde, Ş.G.Y. (26) yönetimindeki 33 AYT 864 plakalı tıra arkadan çarpması sonucu gerçekleşti.

Kaza sonrası, olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti. Kazada otomobilde bulunan Emrullah Demirbaş (19) yaşamını yitirirken, sürücü C.T. ile yolcular H.B. (20) ve E.A. (20) ağır yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne acil olarak kaldırıldı. Olayın ardından tır sürücüsü Ş.G.Y., ifadesine başvurulmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.