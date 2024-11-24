Mersin'de Fırtına, Sera ve Tesislere Zarar Verdi

Mersin'de Şiddetli Fırtına Etkili Oldu

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşanan şiddetli fırtına, tarım alanlarında ve tesislerde hasara yol açtı. Gece saatlerinde başlayan rüzgar, gündüz de etkisini sürdürdü.

Kocahasanlı Mahallesi'nde Zarar Gördü

Kocahasanlı Mahallesi'nde yer alan bazı seralarda hasar meydana gelirken, Akdeniz Mahallesi'ndeki bir halı sahanın da üst kısmı çökmüş durumda.

Yerel Yönetimden Açıklama

Kocahasanlı Mahallesi Muhtarı Mahmut Yazgan, büyük bir afet yaşadıklarını ancak herhangi bir yaralı bulunmadığını ifade etti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise bölgedeki hasar tespit çalışmaları için hazırlıklara başladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.