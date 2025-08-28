Mersin'de Fren Yerine Gaza Basan Sürücü Komşusunu Yaraladı

Kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi

Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde, sitesine giriş için kapının açılmasını bekleyen otomobilin sürücüsü H.K., fren yerine gaza basması sonucu kontrolden çıktı.

Hızlanan araç, aralanan site kapısına ve yaya girişinde bekleyen komşusu Eşref A.'ya çarptı.

Kazada Eşref A. yaralanırken, olayda sitenin bir bölümü devrildi ve park halindeki bir otomobil hasar gördü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacaklarında kırıklar oluştuğu belirlenen yaralı, sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olay anı, sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi; görüntüler kazanın gelişimini ortaya koyuyor.