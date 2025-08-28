DOLAR
Mersin'de Fren Yerine Gaza Basan Sürücü Komşusunu Yaraladı

Mersin Mezitli'de fren yerine gaza basan araç, aralanan site kapısına ve komşusu Eşref A'ya çarptı; yaralı hastaneye kaldırıldı, kaza güvenlik kamerasında kaydedildi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 15:27
Kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi

Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde, sitesine giriş için kapının açılmasını bekleyen otomobilin sürücüsü H.K., fren yerine gaza basması sonucu kontrolden çıktı.

Hızlanan araç, aralanan site kapısına ve yaya girişinde bekleyen komşusu Eşref A.'ya çarptı.

Kazada Eşref A. yaralanırken, olayda sitenin bir bölümü devrildi ve park halindeki bir otomobil hasar gördü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacaklarında kırıklar oluştuğu belirlenen yaralı, sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olay anı, sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi; görüntüler kazanın gelişimini ortaya koyuyor.

