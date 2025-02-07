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Mersin'de Genç Kemancı Laçin Akyol Hastanede Hayatını Kaybetti

Mersin'de otomobilin çarpması sonucu yaralanan 18 yaşındaki kemancı Laçin Akyol hastanede yaşamını yitirdi. Sürücü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 17:10
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 17:10
Mersin'de Genç Kemancı Laçin Akyol Hastanede Hayatını Kaybetti

Mersin'de Talihsiz Kaza: Genç Kemancı Laçin Akyol Hayatını Kaybetti

Mersin'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaralanan genç keman sanatçısı Laçin Akyol, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 18 yaşındaki Akyol, İsviçre'de müzik eğitimi alıyordu.

Kaza Anı ve Hastaneye Kaldırılışı

24 Ocak tarihinde Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Akyol'a çarpan araçta sürücünün kimliği İ.H.Ç. olarak belirlendi. Olayın ardından Akyol, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Ancak, yapılan müdahalelere rağmen genç sanatçı 25 Ocak akşamı hayatını kaybetti.

Aile ve Organ Bağışı Bilgileri

Akyol, Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Mahmut ve Övül Akyol'un kızıydı. Genç kemancının cenazesinin yarın Çiftlikköy Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. Ayrıca, Akyol'un organlarının ailesinin kararıyla bağışlandığı belirtildi.

Adli Süreç ve Sürücünün Tutuklanması

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 26 Ocak'ta yakalanan ve ilk olarak ev hapsine alınan sürücü İ.H.Ç, cumhuriyet savcılığının talimatıyla yeniden gözaltına alındı. Sorgusunun ardından “taksirle öldürme” suçlamasıyla sulh ceza hakimliğine sevk edilen İ.H.Ç, tutuklandı.

Laçin Akyol'un Sanatsal Başarıları

Genç sanatçı, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Mersin Devlet Opera ve Balesi'nin birçok konserinde sahne almıştı. 2015 yılında Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda üçüncülük elde eden Akyol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan hediye keman almıştı. 2016 yılında ise Brüksel'deki aynı yarışmada ikincilik ödülünü kazanmıştı.

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