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Mersin'de Genç Kemancı Laçin Akyol Hayatını Kaybetti

Mersin'de trafik kazasında yaralanan genç kemancı Laçin Akyol, hastanede yaşamını yitirdi. Akyol'un cenazesi yarın defnedilecek.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 12:59
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 12:59
Mersin'de Genç Kemancı Laçin Akyol Hayatını Kaybetti

Mersin'de meydana gelen trajik bir trafik kazasında, 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Akyol, İsviçre'de müzik eğitimi alıyordu.

Geçtiğimiz ay, kayak yaparken ayağını kıran genç sanatçı, tedavi sürecinin ardından Mersin'deki ailesinin yanına dönmüştü. Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Ocak'ta karşıya geçmek istediği sırada bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Akyol, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen, Laçin Akyol dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Akyol'un cenazesinin, yarın Çiftlikköy Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi. Ayrıca, Akyol'un organlarının ailesinin kararı doğrultusunda bağışlandığı da öğrenildi.

Laçin Akyol, Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları Mahmut ve Övül Akyol çiftinin kızıydı. Genç kemancı, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MDOB'un düzenlediği birçok konserde sahne almış, 2015 yılında Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda üçüncülük elde etmişti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akyol'a özel bir keman hediye etmişti. 2016 yılında ise, Brüksel'de gerçekleşen aynı yarışmada ikincilik ödülü kazanmıştı.

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