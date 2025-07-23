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Mersin'de Girişimci Kadınlar Limanı Projesi Tanıtıldı

Mersin'de GİŞKAD tarafından hayata geçirilen Girişimci Kadınlar Limanı projesi, kadın girişimcileri desteklemek amacıyla tanıtıldı.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 12:01
Mersin'de Girişimci Kadınlar Limanı Projesi Tanıtıldı

Mersin'de Girişimci Kadınlar Limanı Projesi Tanıtımı

Mersin'de iş kurmak isteyen kadınlara yönelik başlatılan "Girişimci Kadınlar Limanı" projesinin tanıtımı gerçekleştirildi. Girişimci İş Kadınları Derneği (GİŞKAD) tarafından yürütülen bu önemli proje, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Mersin Valiliği ve Mersin Üniversitesi Girişim Limanı işbirliği ile hazırlandı.

Tanıtım Toplantısı Mersin Tenis Kulübü'nde Yapıldı

Projenin tanıtım toplantısı, Mersin Tenis Kulübü'nde düzenlenerek katılımcılara aktarıldı. GİŞKAD Yönetim Kurulu Başkanı Mürvet Beydağı, programda yaptığı konuşmada kadınların üretimde, ticarette ve girişimcilikte daha güçlü hale gelmesi için çalıştıklarını ifade etti.

Projenin Amaçları ve Hedefleri

Beydağı, projede 18-45 yaş aralığındaki kadınlara odaklandıklarını belirterek, girişimcilik eğitimi sağlamayı hedeflediklerini vurguladı. Ayrıca, 50 kadına mentörlük desteği vermeyi planladıklarını ifade eden Beydağı, "Bu projede yarışmalar düzenleyip, dereceye girenleri ödüllendireceğiz ve projeleri melek yatırımcılarla buluşturarak destekleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Proje Koordinatörü Hatice Aydın ise kadınların iş kurma ve yönetme yetkinliklerini artırmayı, ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmeyi ve sürdürülebilir iş modelleri geliştirmelerini sağlamayı amaçladıklarını açıkladı.

Mersin'de iş kurmak isteyen kadınlara yönelik başlatılan "Girişimci Kadınlar Limanı" projesinin...

Mersin'de iş kurmak isteyen kadınlara yönelik başlatılan "Girişimci Kadınlar Limanı" projesinin tanıtımı yapıldı. Girişimci İş Kadınları Derneğince (GİŞKAD) yürütülen, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Mersin Valiliği ve Mersin Üniversitesi Girişim Limanı işbirliğinde hazırlanan projenin tanıtım toplantısı, Mersin Tenis Kulübü'nde düzenlendi.

Mersin'de iş kurmak isteyen kadınlara yönelik başlatılan "Girişimci Kadınlar Limanı" projesinin...

Mersin'de iş kurmak isteyen kadınlara yönelik başlatılan "Girişimci Kadınlar Limanı" projesinin tanıtımı yapıldı. Girişimci İş Kadınları Derneğince (GİŞKAD) yürütülen, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Mersin Valiliği ve Mersin Üniversitesi Girişim Limanı işbirliğinde hazırlanan projenin tanıtım toplantısı, Mersin Tenis Kulübü'nde düzenlendi.

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