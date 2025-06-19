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Mersin'de Hayırseverler Eğitime Katkılarıyla Anıldı

Mersin’de düzenlenen programda, eğitime katkıda bulunan hayırseverler onurlandırıldı. Eğitime yapılan yatırımlar ve hayırseverlerin rolleri vurgulandı.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 14:25
Mersin'de Hayırseverler Eğitime Katkılarıyla Anıldı

Mersin'de Hayırseverler Eğitime Katkılarıyla Anıldı

Mersin'de, "Eğitime Kalıcı Eser Kazandıran Hayırseverlerle Buluşma Programı" gerçekleştirildi. Mersin Valiliği tarafından Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenen bu anlamlı etkinlikte, eğitime destek veren hayırseverler ve öğrenciler bir araya geldi.

Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından, hayırseverlerin yaptırdığı okulların tanıtıldığı bir video gösterimi yapıldı.

Programda, Abdulkadir Gürüz Ortaokulu'ndan öğrenci Nehir Gürbüz, hayırseverlere yazdığı mektubu okuyarak duygusal bir an yaşattı.

Vali Toros’tan Eğitime Önemli Mesajlar

Mersin Valisi Atilla Toros, etkinlikte yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde eğitime büyük kaynaklar aktarıldığını dile getirdi. Özellikle sosyal, kültürel ve sportif imkanlarla donatılmış yeni okulların açıldığını belirten Toros, Mersin’in Milli Eğitim Bakanlığı'nın yatırımlarından önemli ölçüde faydalandığını ifade etti.

Vali Toros, kentteki toplam 443 okul ve 6,607 derslik ile eğitime önemli bir katkı sağlandığını belirtirken, devam eden projelerin toplam değerinin 11,2 milyar lira olduğunu söyledi. Bugüne kadar eğitime yapılan harcamanın 21,4 milyar lirayı geçtiği bilgisi de dikkat çekti.

Hayırseverlerin eğitime yaptığı katkılara da değinen Vali Toros, hayırseverlerin kente 131 okul kazandırdığını vurgulayarak, “Hayırsever eli, devletimizin bu çabasını taçlandırıyor. Mersin, hayırseverlik ruhuyla çok özel bir şehir” şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü’nden Önemli Vurgular

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş da hayırseverlerin sadece okul inşa etmediğini, aynı zamanda gelecek inşa ettiklerini ifade etti.

Etkinlik sonunda Vali Toros, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş, hayırseverlere plaket verdi. Ayrıca, öğrencilere ait teşekkür mektuplarından oluşan tablo hediye edildi.

Mersin'de, "Eğitime Kalıcı Eser Kazandıran Hayırseverlerle Buluşma Programı" düzenlendi. Mersin...

Mersin'de, "Eğitime Kalıcı Eser Kazandıran Hayırseverlerle Buluşma Programı" düzenlendi. Mersin Valiliğince Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, destekleriyle eğitime katkı sunan ve okul yaptıran hayırseverler ile öğrenciler ağırlandı.

Mersin'de, "Eğitime Kalıcı Eser Kazandıran Hayırseverlerle Buluşma Programı" düzenlendi. Mersin...

Mersin'de, "Eğitime Kalıcı Eser Kazandıran Hayırseverlerle Buluşma Programı" düzenlendi. Mersin Valiliğince Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, destekleriyle eğitime katkı sunan ve okul yaptıran hayırseverler ile öğrenciler ağırlandı.

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