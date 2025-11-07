Mersin'de Hortum ve Fırtına Bozyazı'da Seralara Hasar Verdi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde gece etkili hortum ve fırtına, Çubukkoyağı ve Çopurlu mahallelerinde birçok seranın naylonlarını parçalayarak ürünlere zarar verdi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 11:38
Meteorolojinin uyardığı kuvvetli rüzgar ve fırtına, Bozyazı ilçesinde gece saatlerinde etkisini gösterdi. Fırtına sırasında ortaya çıkan hortum, ilçeye bağlı Çubukkoyağı ve Çopurlu mahallelerindeki seralarda maddi hasara yol açtı.

Hortum anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Fırtına sırasında seraların naylonları parçalanırken, ürünlerde zarar oluştu. Hortum ve fırtına anı bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Afetin verdiği zarar, gün doğunca daha net görüldü. Üreticiler sabahın erken saatlerinde bahçelerine giderek oluşan zararı kendi imkanlarıyla onarmaya çalıştı.

Emrah Uçar, amcasının zarar gören bahçesine yardıma geldiğini belirterek, dün gece 23.30 sıralarında yaşanan afet nedeniyle bahçelerin etkilendiğini ve benzer olayların her yıl tekrarlandığını söyledi. Uçar, yetkililerden destek talep etti.

MERSİN'İN BOZYAZI İLÇESİNDE FIRTINA VE HORTUM NEDENİYLE BİR ÇOK SERA ZARAR GÖRDÜ. YAŞANAN HORTUM ANI İSE BİR EVDEKİ GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.

