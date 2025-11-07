Mersin'de Hortum ve Fırtına Bozyazı'da Seralara Hasar Verdi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde gece etkili hortum ve fırtına, Çubukkoyağı ve Çopurlu mahallelerinde birçok seranın naylonlarını parçalayarak ürünlere zarar verdi.