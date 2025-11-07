Mersin'de Hortum ve Fırtına Bozyazı'da Seralara Hasar Verdi

Mersin'de hortum ve fırtına seralara zarar verdi
Meteorolojinin uyardığı kuvvetli rüzgar ve fırtına, Bozyazı ilçesinde gece saatlerinde etkisini gösterdi. Fırtına sırasında ortaya çıkan hortum, ilçeye bağlı Çubukkoyağı ve Çopurlu mahallelerindeki seralarda maddi hasara yol açtı.
Hortum anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı
Fırtına sırasında seraların naylonları parçalanırken, ürünlerde zarar oluştu. Hortum ve fırtına anı bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Afetin verdiği zarar, gün doğunca daha net görüldü. Üreticiler sabahın erken saatlerinde bahçelerine giderek oluşan zararı kendi imkanlarıyla onarmaya çalıştı.
Emrah Uçar, amcasının zarar gören bahçesine yardıma geldiğini belirterek, dün gece 23.30 sıralarında yaşanan afet nedeniyle bahçelerin etkilendiğini ve benzer olayların her yıl tekrarlandığını söyledi. Uçar, yetkililerden destek talep etti.
