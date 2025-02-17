Mersin'de 'Hücre-12' Operasyonu: 15 Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de Organize Suç Örgütüne Yönelik Operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de 'Kaplanlar' olarak bilinen organize suç örgütüne karşı gerçekleştirilen 'Hücre-12' operasyonunun detaylarını paylaştı. Operasyonda toplamda 22 şüpheli yakalandı ve bunlardan 15'inin tutuklandığı belirtildi.

Operasyonun Detayları

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Mersin Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalara dikkat çekti. Yapılan operasyon kapsamında 33 adrese düzenlenen baskınlar sonucunda, 22 kişi gözaltına alındı. 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı alındı.

Suçlamalar ve Ele Geçirilen Malzemeler

Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin silahlı tehdit, silah zoruyla senet imzalatmak, nitelikli yağma ve diğer çeşitli suçlardan dolayı haklarında soruşturma başlatıldığını vurguladı. Operasyon sırasında, 7 ruhsatsız tabanca, bir miktar uyuşturucu madde, çok sayıda kesici ve delici alet ile dijital materyallerin de ele geçirildiğini aktardı.

Tebrik ve Teşekkür

Bakan Yerlikaya, başarılı operasyonu yürüten Mersin Emniyet Müdürlüğü ve Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı'na teşekkür ederek, suçla mücadelenin kararlılıkla süreceğini ifade etti.