Mersin'de İkiz Kardeşinin Kimliğini Kullanan Hükümlü Yakalandı

Mersin'de Hükümlü Yakalandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, ikiz kardeşinin kimliğini kullanarak adres değiştiren ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, çeşitli suçlardan 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlünün yakalanması için öncelikle çalışma başlatıldı.

Teknik Takip ile Belirlendi

Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, şüphelinin ikiz kardeşine ait kimlikle sürekli adres değiştirdiği tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda hükümlü yakalandı.

Cezaevine Gönderildi

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Olay, halk arasında endişeye neden olurken, jandarma ekiplerinin durumu kontrol altına almasıyla güven ortamı yeniden sağlandı.