Mersin'de İl Ticaret Müdürlüğü Fiyat, Etiket ve Menü Denetimi

Mersin'de İl Ticaret Müdürlüğü, market, kafe ve restoranlarda fiyat, etiket ve menü denetimi yaptı; reyon-kasa fiyatları ve zorunlu fiyat listeleri kontrol edildi.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 11:11
İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, Mersin'de market, kafe ve restoranlarda denetimler gerçekleştirdi.

Denetim Ayrıntıları

Ekipler, Yenişehir, Mezitli, Akdeniz ve Toroslar ilçelerindeki işletmeleri inceledi.

Marketlerde reyonlardaki ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatları karşılaştırıldı.

Kafe ve restoranlarda ise ekipler, menüler ile asılması zorunlu fiyat listelerini kontrol etti.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

