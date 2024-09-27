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Mersin'de İlk Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali Başladı

Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen ilk Zeytin ve Zeytinyağı Festivali, önemli katılımcıların yer aldığı bir törenle açıldı.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 21:32
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 21:32
Mersin'de İlk Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali Başladı

Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali Mersin'de Başladı

Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Zeytin ve Zeytinyağı Festivali, tarihi Karacaoğlan Çınaraltı Parkı’nda yapılan etkileyici bir törenle açıldı.

Törene Önemli İsimler Katıldı

Açılışta, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mut Kaymakamı İhsan Ayrancı ve Mut Belediye Başkanı Murat Orhan ile birlikte birçok vatandaş yer aldı.

Başkan Orhan'dan Festivale Yönelik Vurgular

Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, festivali başlatarak tarımın önemli bir yer tuttuğu ilçe halkını zeytin ve zeytinyağını tanıtmak adına bir araya getirdiklerini belirtti. Orhan, "Bu festivalle ürünümüzü hak ettiği değere ulaştırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Zeytin Üretiminde Önemli Rakamlar

Kaymakam İhsan Ayrancı ise ilçede 269 bin dekar alanda zeytin üretimi yapıldığını ifade etti ve 2024 için 13 bin ton zeytinyağı rekolte beklentisi olduğunu kaydetti.

Marka Yaratma Çabaları

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mut zeytininin başka markalar altında pazarlanmasına dikkat çekerek, "Gelecek yıllarda Mut'un zeytini dünya çapında aranır hale gelecek," dedi.

Yavaş'tan Kadın Kooperatifi Vurgusu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bölgedeki kadınların kooperatifler kurarak kendi markalarını oluşturmaları durumunda Mut zeytinyağının başkent marketlerinde yer alabileceğini ifade etti.

Festivalde Eğlence Dolu Anlar

Açılışın ardından konuklara zeytin ve zeytinyağından imal edilmiş ürünler ile zeytin fidanları hediye edildi. Festivalin gece bölümünde ise Mut Şehir Stadı'nda Melek Mosso, İhsan Eş ve Mustafa Taş konser vererek katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı.

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