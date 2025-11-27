Mersin'de Kaçak Makaron Operasyonu: 2 Gözaltı, 3 milyon 300 bin Makaron Ele Geçirildi

Mersin'de kaçak makaron operasyonu: 2 gözaltı
İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen sigara kaçakçılığına yönelik operasyonlarda, Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde kaçak sigara ticareti yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine harekete geçildi.
Operasyon ve gözaltılar
Ekipler, belirlenen 4 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan çalışmada 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Ele geçirilen malzemeler
Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda şu eşyalar ele geçirildi:
3 milyon 300 bin makaron, bin 402 sökülmüş bandrol, 5 bandrol yapıştırmada kullanılan kağıt rulo ve 1 adet bandrol sökücü sprey.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
