Mersin'de Kaçak Makaron Operasyonu: 2 Gözaltı, 3 milyon 300 bin Makaron Ele Geçirildi

Mersin'de kaçak makaron operasyonu: 2 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen sigara kaçakçılığına yönelik operasyonlarda, Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde kaçak sigara ticareti yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine harekete geçildi.

Operasyon ve gözaltılar

Ekipler, belirlenen 4 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan çalışmada 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilen malzemeler

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda şu eşyalar ele geçirildi:

3 milyon 300 bin makaron, bin 402 sökülmüş bandrol, 5 bandrol yapıştırmada kullanılan kağıt rulo ve 1 adet bandrol sökücü sprey.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

MERSİN'DE SİGARA KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE KAPSAMINDA DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINIRKEN ÇOK MİKTARDA GÜMRÜK KAÇAĞI MAKARON ELE GEÇİRİLDİ..