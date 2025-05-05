Mersin'de Kalem Görünümlü 3 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Mersin'de İlginç Silah Ele Geçirildi

Mersin'de, biri kalem görünümlü olmak üzere toplamda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olay sırasında gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Operasyonun Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Toroslar ilçesinde şüphelendikleri bir otomobili durdurarak detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Araçta yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kalem görünümlü tabanca ve 4 gram esrar bulundu.

Polis ekipleri, araçtaki M.N. ve S.Ö. isimli şüphelileri gözaltına alarak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti. Şüphelilerden M.N., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğer şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Mersin'in Toroslar ilçesinde, biri kalem görünümlü 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Mersin'in Toroslar ilçesinde, biri kalem görünümlü 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.