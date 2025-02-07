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Mersin'de Kamyona Çarpan Otomobil Alev Aldı

Mersin Tarsus’ta bir otomobilin kamyona çarpması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 22:31
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 22:36
Mersin'de Kamyona Çarpan Otomobil Alev Aldı

Mersin'de Kamyona Çarpan Otomobil Alev Aldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, H.Ç. yönetimindeki 34 HLR 532 plakalı otomobil, seyir halindeki bir kamyona çarptı. Olay, Özbek Mahallesi'nde gerçekleşti.

Kamyonun sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen aracın, arkadan çarpması sonucunda meydana gelen kazada, otomobil alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, hemen müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Ancak, yangın sonucu araçta ciddi hasar oluştu. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyona çarparak alev alan otomobilde hasar oluştu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyona çarparak alev alan otomobilde hasar oluştu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyona çarparak alev alan otomobilde hasar oluştu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyona çarparak alev alan otomobilde hasar oluştu.

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