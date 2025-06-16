Mersin'de Karavan Tıra Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen feci bir trafik kazasında, bir karavan tıra arkadan çarparak 1 kişinin hayatını kaybetmesine ve 1 kişinin yaralanmasına yol açtı.

Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Damlama mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 68 yaşındaki M.A.A. yönetimindeki yabancı plakalı karavan, 52 yaşındaki H.Ü. idaresindeki 50 AFC 696 plakalı tıra çarptı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Karavan sürücüsü M.A.A. ve yanında bulunan 53 yaşındaki Sultan B., ekiplerin hızlı müdahalesiyle araçtan çıkarılarak Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak, Sultan B., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde karavanın tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.