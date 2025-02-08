DOLAR
35,94 0,01%
EURO
37,13 -0,01%
ALTIN
3.306,95 0,01%
BITCOIN
3.465.400,06 -0,64%

Mersin'de Kontrolden Çıkan Otomobil Fırına Girdi

Mersin Toroslar'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil fırına çarparak durdu. Yaralı yok, hasar var.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 23:05
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 23:12
Mersin'de Kontrolden Çıkan Otomobil Fırına Girdi

Mersin'de Kontrolden Çıkan Otomobil Fırına Girdi

Mersin'in Toroslar ilçesinde yaşanan ilginç bir olayda, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil, fırına girdi. Arpaçsakarlar Mahallesi'nde bulunan Çiftçiler Caddesi'nde seyir halinde olan 01 MC 0370 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon kontrolünü kaybetti.

Kaldırıma çıkarak ilerleyen araç, bir fırına girerek durabildi. Olay üzerine hızlı bir şekilde polise ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu.

Yaralanan kimsenin bulunmadığı kazada, hem otomobilde hem de fırında hasar meydana geldi. Olayın ardından ekipler, durumu kontrol altına aldı.

Mersin'in Toroslar ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan araç fırına girdi.

Mersin'in Toroslar ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan araç fırına girdi.

Mersin'in Toroslar ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan araç fırına girdi.

Mersin'in Toroslar ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan araç fırına girdi.

İLGİLİ HABERLER

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya'daki Silahlı Kavga: 1 Ölüm, 5 Yaralı
2
Pendik'te Motosikletli Kazada Yaralanma Anı Güvenlik Kamerasında
3
Pendik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
4
Ankara'da Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Silahla Öldürüldü
5
Kocaeli'de Eşini Tabancayla Öldüren Kadın Tutuklandı
6
Mersin'de Kontrolden Çıkan Otomobil Fırına Girdi
7
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı'dan Adana'ya Ziyaret

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!