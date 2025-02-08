Mersin'de Kontrolden Çıkan Otomobil Fırına Girdi

Mersin'in Toroslar ilçesinde yaşanan ilginç bir olayda, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil, fırına girdi. Arpaçsakarlar Mahallesi'nde bulunan Çiftçiler Caddesi'nde seyir halinde olan 01 MC 0370 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon kontrolünü kaybetti.

Kaldırıma çıkarak ilerleyen araç, bir fırına girerek durabildi. Olay üzerine hızlı bir şekilde polise ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu.

Yaralanan kimsenin bulunmadığı kazada, hem otomobilde hem de fırında hasar meydana geldi. Olayın ardından ekipler, durumu kontrol altına aldı.

Mersin'in Toroslar ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan araç fırına girdi.

Mersin'in Toroslar ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan araç fırına girdi.