Mersin'de Kumar Operasyonu: 4 Kişiye Para Cezası

Mersin'de Kumar Oynayanlara Para Cezası

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde jandarma ekipleri, bir kıraathanede düzenledikleri operasyonla kumar oynayan 4 kişiyi suçüstü yakaladı. İl Jandarma Komutanlığının aktardığı bilgilere göre, kumar oynatıldığı tespit edilen iş yerinde gerçekleştirilen baskında, kumar oynayan kişilere toplamda 25 bin 700 lira ceza kesildi.

Operasyon Detayları

Yakalama sırasında iş yeri sahibi hakkında da "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçlamasıyla işlem başlatıldı. Bu tür operasyonların devam edeceği ve yasal işlemlerin titizlikle yürütüleceği bildirildi.

Mersin'deki bu olay, kumar faaliyetlerinin önlenmesine yönelik denetimlerin sıkı bir şekilde sürdürüldüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Mersin'de jandarma ekiplerinin kumar operasyonunda suçüstü yakalanan 4 şüpheliye 25 bin 700 lira ceza uygulandı.