DOLAR
34,18 -0,11%
EURO
37,12 -0,13%
ALTIN
3.072,89 -0,53%
BITCOIN
2.472.158,01 0,02%

Mersin'de Kumar Operasyonu: 4 Kişiye Para Cezası

Mersin'de kumar oynarken yakalanan 4 kişi, 25 bin 700 lira para cezasıyla cezalandırıldı. Operasyon detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 09:53
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 10:03
Mersin'de Kumar Operasyonu: 4 Kişiye Para Cezası

Mersin'de Kumar Oynayanlara Para Cezası

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde jandarma ekipleri, bir kıraathanede düzenledikleri operasyonla kumar oynayan 4 kişiyi suçüstü yakaladı. İl Jandarma Komutanlığının aktardığı bilgilere göre, kumar oynatıldığı tespit edilen iş yerinde gerçekleştirilen baskında, kumar oynayan kişilere toplamda 25 bin 700 lira ceza kesildi.

Operasyon Detayları

Yakalama sırasında iş yeri sahibi hakkında da "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçlamasıyla işlem başlatıldı. Bu tür operasyonların devam edeceği ve yasal işlemlerin titizlikle yürütüleceği bildirildi.

Mersin'deki bu olay, kumar faaliyetlerinin önlenmesine yönelik denetimlerin sıkı bir şekilde sürdürüldüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Mersin'de jandarma ekiplerinin kumar operasyonunda suçüstü yakalanan 4 şüpheliye 25 bin 700 lira...

Mersin'de jandarma ekiplerinin kumar operasyonunda suçüstü yakalanan 4 şüpheliye 25 bin 700 lira ceza uygulandı.

İLGİLİ HABERLER

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Tunus'ta Coşkuyla Kutlandı
2
Tahran'da Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu
3
Adana'da Çöp Kamyonu Dehşeti: Bir Kadın Can Verdi
4
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Terör Soruşturması Nedeniyle Gözaltına Alındı
5
Mersin'de Kumar Operasyonu: 4 Kişiye Para Cezası
6
Çin, Uzay İstasyonuna Yeni Taykonot Ekibini Gönderdi
7
Adana'da Uyuşturucu Satışı Davası Başladı

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek