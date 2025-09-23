Mersin'de Küresel Sumud Filosu'na Selam: Taşucu'nda Destek Etkinliği

Mersin'de Küresel Sumud Filosu'na Selam Etkinliği Taşucu'nda Gerçekleşti

Mersin'de, İsrail ablukasını kırarak Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nu selamlamak için bir etkinlik düzenlendi. Organizasyon, Sumud Filosu'nu Selamlıyoruz Komitesi tarafından Taşucu Mahallesi'ndeki Barış Anıtı önünde gerçekleştirildi.

Etkinliğe, çeşitli meslek grupları, sivil toplum kuruluşları ve esnafın bulunduğu geniş bir katılım oldu. Katılımcılar ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla alanda yer aldı, ayrıca alanda filoyu simgeleyen maketler sergilendi.

Alanı dolduranlar, üzerinde "Soykırıma hayır", "Özgür Filistin", "Gazze'de çocuklar açlıktan ölüyor" ve "Gazze halkı yalnız değildir" yazılı pankartları taşıyarak sloganlar attı.

Komite adına açıklama yapan Gülden Korkmaz, kalplerinin Gazze halkı ve Küresel Sumud Filosu ile birlikte attığını belirtti. Korkmaz, filoya ilişkin şunları söyledi: "Gazze'ye ulaşmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu, sadece ekmek, ilaç ve yardım taşımıyor. Aynı zamanda umut, dayanışma ve adalet taşıyor."

Korkmaz, Gazze'de bir insanlık dramı yaşandığını vurgulayarak, sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Yanına umut ve cesareti alarak yola çıkan Küresel Sumud Filosuna, Taşucu'ndan sesleniyoruz. Adını sabır ve direnişten alan 'Sumud' yolculuğu, hepimizin kalbinde devam eden bir umut yolculuğudur. Gözünüzü kırpmadan çıktığınız bu yolculuktaki duruşunuz bizlere de bir şeyler yapma noktasında örnek oldu. Bu yolculuğun tüm insanlığa örnek ve cesaret olmasını diliyoruz. Küresel Sumud Filosu'nun yolculuğunu takip ediyoruz, bu gurur hikayesini çevremize anlatıyoruz ve sizinle gurur duyuyoruz."

Akdeniz'deki Filoyla Canlı Bağlantı

Basın açıklamasının ardından, Akdeniz'de ilerleyen filoda bulunan aktivist Semanur Sönmez Yaman ile telefonla canlı bağlantı kuruldu. Görüntüler alandaki ekrana yansıtılan Yaman, yolculuğa ilişkin bilgi verdi ve katılımcıların mesajlarını iletti.

Yaman'ın konuşmasını dinleyen vatandaşlar, filoya destek için slogan atmaya devam etti ve etkinlik katılımcıları, Küresel Sumud Filosu'na yönelik dayanışma ve desteği vurgulayarak programı sonlandırdı.

