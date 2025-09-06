Mersin'de Kuyumcuda Altın Hırsızlığı İddiası: Polis İnceleme Başlattı

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir kuyumcudan altın çalındığı iddiası üzerine geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Olayın Detayları

İddiaya göre, Çankaya Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki iş yerine gelen kuyumcu, iş yerinde bir miktar altının eksik olduğunu fark etti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İnceleme ve Soruşturma

İş yerinde inceleme yapan ekipler, çalınan altın miktarını tespit etmek ve şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

