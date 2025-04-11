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Mersin'de Öğrencilere Özel Lokanta: Sadece 20 TL!

Mersin Silifke'de öğrenciler, yeni lokantada yalnızca 20 TL'ye doyurucu öğle yemeği imkanı bulacak.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 10:22
Mersin'de Öğrencilere Özel Lokanta: Sadece 20 TL!

Mersin'de Yeni Öğrenci Lokantası Açıldı

Mersin'in Silifke ilçesinde okuyan öğrenciler için yeni bir destek programı hayata geçirildi. Silifke Belediyesi, başarılı kent lokantası uygulamasının ardından, öğrencilere özel bir lokanta açma kararı aldı.

Öğrencilere Yeni Lokanta Hizmeti

Yeni Mahalle'da, özellikle Anadolu Lisesi ve çevresindeki okullarda öğrenim gören öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hizmete giren öğrenci kent lokantası, öğrencilerin eğitim hayatlarına katkı sağlamayı hedefliyor.

Mersin'de Öğrencilere Özel Lokanta: Sadece 20 TL!

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, açılışta Anadolu Lisesi karşısındaki lokantayı ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin sadece 20 lira gibi sembolik bir ücretle doyurucu bir öğle yemeği yiyebildiğini gören Turgut, duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan, öğrencilerin ekonomik zorluklarını göz önünde bulundurduklarını ve bu nedenle bu projeyi başlattıklarını ifade etti.

Başkan Turgut'tan Destek Açıklaması

Başkan Turgut, lokantanın bulunduğu bölgede toplam 9 okul bulunduğunu belirterek, “Bu bölgede 3 binin üzerinde öğrencimiz eğitim görüyor. Öğrenci Kent Lokantamızı hizmete açtık. Tüm öğrencilerimize yemek hizmetlerimizi en iyi şekilde vereceğiz. Çocuklarımızın iyi öğrenmesi için önce karınlarının tok olması lazım” dedi. Turgut, öğrencilerin memnuniyetinin kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu da vurguladı.

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