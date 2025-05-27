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Mersin'de Öğretmen Derya Demir'in Cinayet Davası Başladı

Mersin'deki öğretmen Derya Demir'in cinayeti davasında sanık, bıçaklama iddialarını yanıtladı.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 16:58
Mersin'de Öğretmen Derya Demir'in Cinayet Davası Başladı

Mersin'de Öğretmen Derya Demir'in Cinayet Davası Başladı

Mersin'in Erdemli ilçesinde matematik öğretmeni Derya Demir'in bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili yargılama süreci başladı. Sanık Murat O, mahkeme karşısında hakkındaki suçlamaları yanıtlamak üzere tutuklu bulunduğu Alanya Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Duruşma Detayları ve Sanığın İfadesi

Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen duruşmaya, Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ile Mersin Barosu Kadın Hakları ve Çocuk Hakları Merkezinin avukatları da katılarak mütalaada bulundu. Sanık Murat O, duruşmada Derya Demir ile bir arkadaşlık sitesinde tanıştığını ve olay gününde yaşananları savundu.

Murat O, şöyle ifade etti: "Olay günü sahilde yürüyüş yaparken bir kadına selam vermek üstüne tartışma çıktı. Derya, evdeki bıçağı eline alıp bana salladı. Elini tutmaya çalışırken bıçak boğazına saplandı ve ikimiz de yere düştük. Bu olaydan sonra şok geçirdim ve panik yaparak oradan kaçtım." Duruşma başkanının yönelttiği çelişkili ifadeler karşısında, Murat O, Derya'nın çantasını almasının sebebinin otelde ödeme yapmak olduğunu savundu.

Maktulün Ailesinin İfadeleri

Derya Demir'in babası Mahmut Demir, kızının sanık tarafından sürekli sömürüldüğünü ve tasarlayarak öldürüldüğünü iddia etti. Mahmut Demir, "Kızımın cenazesini 5 gün sonra bulduk. Kapıyı üst üste kilitleyip gitmiş; bu durum tasarlayarak yapılmış bir cinayet olduğunu gösteriyor." dedi.

Maktulün oğlu M.Y.Ö de tanık olarak dinlenerek, annesinin kaybolmadan önce sanıkla görüştüğünü belirtti. Olayın ardından dedesiyle birlikte polise başvurduklarını ve 5 gün sonra annesinin cansız bedenine ulaştıklarını anlattı.

Savcının Mütalaası ve Duruşmanın Seyri

Savcı, sanık hakkında "kadına karşı kasten öldürme", "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması" ve "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçlarından ceza talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay, 19 Ağustos 2024'te Derya Demir'in yakınlarının kendisine ulaşamaması üzerine jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu yaşanmış ve cinayet zanlısı Murat O, Konya'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Bu cinayet, Mersin toplumu ve eğitim camiasında derin bir üzüntü ve infiale yol açmış durumda.

Mersin'in Erdemli ilçesinde matematik öğretmeni Derya Demir'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin...

Mersin'in Erdemli ilçesinde matematik öğretmeni Derya Demir'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan meslektaşının yargılanmasına başlandı. Duruşma sonrası Derya Demir'in yakınları ve müşteki avukatları, Mersin Adliyesinin önünde basın açıklaması yaptı.

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