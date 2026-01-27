Mersin'de Onko-Büs Onkoloji Hastalarının Ulaşımını Kolaylaştırdı

Akdeniz Belediyesi'nin Onko-Büs hizmeti, 2025 yılı itibarıyla bin 850 onkoloji hastasının tedaviye güvenli ve konforlu ulaşımını sağladı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 14:22
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 14:22
Mersin'de Onko-Büs Onkoloji Hastalarının Ulaşımını Kolaylaştırdı

Mersin'de Onko-Büs ile onkoloji hastalarına güvenli ulaşım

Akdeniz Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde hayata geçirdiği Onko-Büs hizmetiyle onkoloji hastalarının tedavi sürecinde yaşadığı ulaşım sorununu kalıcı olarak çözdü.

Hastanelere güvenli ve konforlu taşıma

Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen hizmet kapsamında, ilçede ikamet eden onkoloji hastaları kemoterapi ve radyoterapi gibi yoğun tedavi süreçleri için hastanelere güvenli ve konforlu koşullarda ulaştırılıyor. Tedavi sonrasında ise hastalar evlerine bırakılarak özellikle halsizlik ve yorgunluk nedeniyle yaşanan dönüş zorluklarının önüne geçiliyor.

Belediye yetkililerinden açıklama

Zeyit Şener hizmetin önemine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Onkoloji hastalarımızın tedavi süreçleri hem bedenen hem de ruhen oldukça zorlu geçiyor. Belediye olarak bu süreçte onların yanında olmayı ve günlük hayatta karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. Onko-Büs hizmeti ile hastalarımızın ulaşım sorununu çözüyor, tedaviye erişimi kolaylaştırıyoruz. Akdeniz Belediyesi olarak insan odaklı ve sosyal sorumluluk bilinciyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Belediyeden verilen bilgiye göre, Onko-Büs hizmetinden 2025 yılı itibarıyla toplam bin 850 onkoloji hastası faydalandı. Hizmet, yalnızca ulaşımı sağlamakla kalmayıp hastaların fiziksel yükünü azaltırken aynı zamanda psikolojik olarak da kendilerini daha güvende hissetmelerine katkı sunuyor.

MERSİN'İN MERKEZ İLÇE AKDENİZ BELEDİYESİ, SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA HAYATA GEÇİRDİĞİ...

MERSİN'İN MERKEZ İLÇE AKDENİZ BELEDİYESİ, SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA HAYATA GEÇİRDİĞİ ONKO-BÜS HİZMETİ İLE ONKOLOJİ HASTALARININ TEDAVİ SÜRECİNDE YAŞADIĞI ULAŞIM SORUNUNU KALICI BİÇİMDE ÇÖZÜME KAVUŞTURDU.

MERSİN'İN MERKEZ İLÇE AKDENİZ BELEDİYESİ, SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA HAYATA GEÇİRDİĞİ...

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fidan: Gümrük Birliği Güncellenecek, Vize Serbestisi Hedefte
2
Fındık Fiyatları 275 TL'de Durağanlaştı
3
Morris Şinasi Çocuk Hastanesi 2026 Programına Alındı: Manisa'ya 100 Yataklı Yeniden Açılış
4
Bodrum'da Fırtına Alarmı: Belediye Ekipleri Teyakkuza Geçti
5
Fidan: Gümrük Birliği Güncellemesi ve Vize Serbestisi Önceliğimiz
6
Kayseri'de Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nda Coşkulu Yarıyıl Etkinlikleri
7
GÖKTİM Melikgazi'de Kayıtlar Başladı — Geleceğin Teknoloji Liderleri

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları