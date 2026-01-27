Mersin'de Onko-Büs Onkoloji Hastalarının Ulaşımını Kolaylaştırdı

Mersin'de Onko-Büs ile onkoloji hastalarına güvenli ulaşım

Akdeniz Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde hayata geçirdiği Onko-Büs hizmetiyle onkoloji hastalarının tedavi sürecinde yaşadığı ulaşım sorununu kalıcı olarak çözdü.

Hastanelere güvenli ve konforlu taşıma

Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen hizmet kapsamında, ilçede ikamet eden onkoloji hastaları kemoterapi ve radyoterapi gibi yoğun tedavi süreçleri için hastanelere güvenli ve konforlu koşullarda ulaştırılıyor. Tedavi sonrasında ise hastalar evlerine bırakılarak özellikle halsizlik ve yorgunluk nedeniyle yaşanan dönüş zorluklarının önüne geçiliyor.

Belediye yetkililerinden açıklama

Zeyit Şener hizmetin önemine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Onkoloji hastalarımızın tedavi süreçleri hem bedenen hem de ruhen oldukça zorlu geçiyor. Belediye olarak bu süreçte onların yanında olmayı ve günlük hayatta karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. Onko-Büs hizmeti ile hastalarımızın ulaşım sorununu çözüyor, tedaviye erişimi kolaylaştırıyoruz. Akdeniz Belediyesi olarak insan odaklı ve sosyal sorumluluk bilinciyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Belediyeden verilen bilgiye göre, Onko-Büs hizmetinden 2025 yılı itibarıyla toplam bin 850 onkoloji hastası faydalandı. Hizmet, yalnızca ulaşımı sağlamakla kalmayıp hastaların fiziksel yükünü azaltırken aynı zamanda psikolojik olarak da kendilerini daha güvende hissetmelerine katkı sunuyor.

MERSİN'İN MERKEZ İLÇE AKDENİZ BELEDİYESİ, SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA HAYATA GEÇİRDİĞİ ONKO-BÜS HİZMETİ İLE ONKOLOJİ HASTALARININ TEDAVİ SÜRECİNDE YAŞADIĞI ULAŞIM SORUNUNU KALICI BİÇİMDE ÇÖZÜME KAVUŞTURDU.