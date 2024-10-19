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Mersin'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Erdemli'de çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 17:03
Mersin'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mersin'deki Orman Yangını Söndürüldü

Mersin'in Erdemli ilçesinde yangın, karadan gerçekleştirilen müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangın, Kayacı Mahallesi Mergin Köprüsü çevresindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir sebeple meydana geldi.

Müdahale Süreci

Yangının haber verilmesinin ardından bölgeye iki arazöz ve su tanklarıyla birçok personel gönderildi. Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alındı ve bölgedeki soğutma çalışmaları devam etmekte.

Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan orman yangını karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan orman yangını karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan orman yangını karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan orman yangını karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

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