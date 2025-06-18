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Mersin'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 15:29
Mersin'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan orman yangını, ekiplerin yoğun çabası sonucunda kontrol altına alındı. Elbeyli Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenden dolayı başlayan yangın, bölge halkında büyük korkuya yol açtı.

İhbar üzerine hemen harekete geçen ekipler, yangın bölgesine 3 arazöz, 2 su tankı ve yangın söndürme helikopteri ile birlikte Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerini yönlendirdi. Ekiplerin etkili havadan ve karadan müdahaleleri sonucunda, yangının büyümesi önlendi.

Yangın kontrol altına alındıktan sonra, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırmalara da başladı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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