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Mersin'de Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Tarsus'ta çıkan orman yangınına müdahale için ekipler sevk edildi.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 16:20
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 16:26
Mersin'de Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Mersin'de Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otoyolun kenarındaki ormanlık alanda meydana gelen yangına acil müdahale ediliyor.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenmedi

Tarsus-Ankara otoyolunun Gülek mevkisinde çıkan yangının nedeni henüz belirlenmiş değil. Yangın üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler ve söndürme helikopteri ile arazözler yönlendirildi.

Müdahale Süreci Devam Ediyor

Yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin, hem havadan hem de karadan müdahaleleri sürüyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otoyolun kenarındaki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan...

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otoyolun kenarındaki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otoyolun kenarındaki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan...

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otoyolun kenarındaki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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