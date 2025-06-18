Mersin'de Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Mersin'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Elbeyli Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınına yönelik acil müdahale gerçekleştiriliyor. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına, hem havadan hem de karadan müdahale sürdürülüyor.

İhbarın ardından hemen bölgeye, 3 arazöz, 2 su tankı, yangın söndürme helikopteri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Yangının kontrol altına alınması için ekipler, büyük bir gayretle çalışmalara devam ediyor.

Yangının kapsamı ve sebebi ile ilgili detaylar için ilerleyen saatlerde açıklama yapılması bekleniyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.