Mersin'de Orman Yangınında Su Havuzları Dolduruldu

Mersin'in Silifke ilçesi, 26 Temmuz'da çıkan orman yangınıyla sarsıldı. Yangın söndürme ekipleri, bu zorlu mücadelede yararlandıkları bahçe havuzlarına su taşımak için harekete geçti.

Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangın sonrası boşalan havuzları yeniden doldurmak amacıyla çalışma başlattı. Yangının etkili olduğu Çadırlı, Bahçederesi ve Kocapınar mahallelerinde yer alan tarımsal havuzlar, çeşitli tankerlerle su ile dolduruldu.

Bahçederesi muhtarı Eyüp Özet, gazetecilere verdiği demeçte, "Yangın söndürme çalışmalarında bölgedeki bahçe havuzlarının tamamı boşaldı. Boşalan havuzlarımız, vatandaşlar mağdur edilmeden Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince yeniden dolduruluyor. Ekiplere çok teşekkür ediyoruz," şeklinde konuştu.

Silifke'deki orman yangını 26 Temmuz'da Çadırlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanın 3 noktasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Ekiplerin hem havadan hem de karadan müdahalesiyle yangın, ertesi gün kontrol altına alındı. Yangının etkilediği Çadırlı, Bahçederesi, Kocapınar ve Kırtıl mahalleleri, tedbiren boşaltıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, 26 Temmuz'da çıkan orman yangınında söndürme helikopterlerinin yararlandığı bahçe havuzlarına su taşındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, 26 Temmuz'da çıkan orman yangınında söndürme helikopterlerinin yararlandığı bahçe havuzlarına su taşındı.