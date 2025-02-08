DOLAR
35,94 0,01%
EURO
37,13 -0,01%
ALTIN
3.306,95 0,01%
BITCOIN
3.466.358,88 -0,67%

Mersin'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 20:24
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 20:31
Mersin'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Mersin'de Kazada Yaralanan Motosiklet Sürücüsü Hastaneye Kaldırıldı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaşanan kazada bir motosiklet sürücüsü yaralandı. D-400 kara yolu Dörtyol Kavşağı'nda, C.Y. tarafından yönetilen 34 HOT 192 plakalı otomobil ile B.Y. yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü B.Y., olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililer, kaza ile ilgili incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Üsküdar'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı
2
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı'dan Adana'ya Ziyaret
3
Yurt Dışından Ucuz Araç Vaadiyle Dolandırıcılık: 10 Kişi Yakalandı
4
Bitlis'te Kardeşini Silahla Vuran Şahıs Gözaltına Alındı
5
Los Angeles'ta Orman Yangınları Sonrası Tehlikeli Atık Temizliği Başladı
6
Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi Arapça Müzik Nedeniyle Sonlandırıldı
7
Ataşehir'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!