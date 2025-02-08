Mersin'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Mersin'de Kazada Yaralanan Motosiklet Sürücüsü Hastaneye Kaldırıldı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaşanan kazada bir motosiklet sürücüsü yaralandı. D-400 kara yolu Dörtyol Kavşağı'nda, C.Y. tarafından yönetilen 34 HOT 192 plakalı otomobil ile B.Y. yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü B.Y., olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililer, kaza ile ilgili incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.